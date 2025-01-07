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Уилл Смит всё же не сыграет в новой «Матрице» — СМИ

Уилл Смит всё же не сыграет в новой «Матрице» — СМИ
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6 января американский актёр Уилл Смит опубликовал загадочное сообщение в соцсетях, связанное с «Матрицей». В нём артист вспомнил события 1997 года, когда режиссёры Вачовски предложили ему сыграть роль Нео в культовой трилогии, однако он отказался. В конце своего сообщения артист намекнул, что всё ещё может сыграть спасителя мира в новой части серии.

Как сообщают источники авторитетного издания The Hollywood Reporter, Уилл Смит всё же не сыграет в новой «Матрице». В стенах Warner Bros. действительно создают новую часть серии, однако главная роль не достанется звезде «Людей в чёрном».

При этом инсайдеры пока не знают, что именно тизерит Уилл Смит. Возможно, речь идёт о некой коллаборации с брендом, а не участие артиста в съёмках.

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