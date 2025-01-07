Мультфильм «Течение» вышел в онлайне — это триумфатор «Золотого глобуса» — 2025

7 января состоялась премьера мультфильма «Течение» в онлайн-кинотеатрах. Немую ленту про милого чёрного кота можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других стримингах.

Видео доступно на YouTube-канале Janus Films. Права на видео принадлежат Dream Well Studio.

Таким образом, мультфильм студии Dream Well Studio и латвийского аниматора Гинтса Зильбалодиса пробыл в кинотеатрах всего месяц — премьера состоялась 7 декабря. За это время лента собрала в европейском прокате около $ 7 млн, став большим успехом для её авторов. На недавнем «Золотом глобусе» — 2025 ленту признали лучшим анимационным произведением прошлого года.

«Течение» рассказывает историю кота, который просыпается в мире, погружённом под воду, где не осталось людей. Ему удаётся найти убежище на лодке вместе с другими животными, однако ужиться с ними оказывается ещё сложнее, чем преодолеть свой страх воды. Но каждому предстоит научиться жить с теми, кто отличается от них, и адаптироваться к новому дивному миру.