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Фантастический сериал «Гримм» получит продолжение в виде фильма

Фантастический сериал «Гримм» получит продолжение в виде фильма
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Онлайн-кинотеатр Peacock начал работу над продолжением «Гримма» — популярного научно-фантастического сериала, выходившего на телеканале NBC с 2011 по 2017 год. Сиквел будет полнометражным фильмом, работа над которым ведётся уже некоторое время.

Каких-либо деталей о проекте пока нет. Известно лишь, что над лентой работают создатели оригинального сериала Дэвид Гринуолт и Джим Кауф. Вернутся ли к своим ролям Дэвид Джинтоли, Расселл Хорнсби и другие звёзды шоу, неизвестно.

Сериал «Гримм» рассказывал о детективе Нике Беркхардте из Портленда. Однажды он узнаёт, что является потомком группы охотников под названием «Гриммы». Им дана возможность видеть в людях неких «Существ», и они сражаются за то, чтобы сохранить человечество в безопасности от этих сверхъестественных сущностей.

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