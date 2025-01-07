Фантастический сериал «Гримм» получит продолжение в виде фильма

Онлайн-кинотеатр Peacock начал работу над продолжением «Гримма» — популярного научно-фантастического сериала, выходившего на телеканале NBC с 2011 по 2017 год. Сиквел будет полнометражным фильмом, работа над которым ведётся уже некоторое время.

Каких-либо деталей о проекте пока нет. Известно лишь, что над лентой работают создатели оригинального сериала Дэвид Гринуолт и Джим Кауф. Вернутся ли к своим ролям Дэвид Джинтоли, Расселл Хорнсби и другие звёзды шоу, неизвестно.

Сериал «Гримм» рассказывал о детективе Нике Беркхардте из Портленда. Однажды он узнаёт, что является потомком группы охотников под названием «Гриммы». Им дана возможность видеть в людях неких «Существ», и они сражаются за то, чтобы сохранить человечество в безопасности от этих сверхъестественных сущностей.