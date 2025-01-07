Sony представила аксессуары для PS5 в стильном чёрном цвете
Компания Sony анонсировала коллекцию устройств для PlayStation 5 в расцветке «Полуночный чёрный». Линейка поступит в продажу уже 20 февраля, а 16 января откроются предзаказы в США, странах Европы и в Японии.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
Всего в новую коллекцию войдёт пять аксессуаров для консоли PlayStation 5:
- геймпад DualSense Edge — $ 199;
- гаджет PlayStation Portal для удалённого гейминга — $ 199;
- наушники Pulse Elite — $ 149;
- наушники Pulse Explore — $ 199;
- съёмные панели для PS5 — цена неизвестна.
Доберётся ли новая линейка аксессуаров до России официально, неизвестно.
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