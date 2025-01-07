Sony представила аксессуары для PS5 в стильном чёрном цвете

Компания Sony анонсировала коллекцию устройств для PlayStation 5 в расцветке «Полуночный чёрный». Линейка поступит в продажу уже 20 февраля, а 16 января откроются предзаказы в США, странах Европы и в Японии.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Всего в новую коллекцию войдёт пять аксессуаров для консоли PlayStation 5:

геймпад DualSense Edge — $ 199;

гаджет PlayStation Portal для удалённого гейминга — $ 199;

наушники Pulse Elite — $ 149;

наушники Pulse Explore — $ 199;

съёмные панели для PS5 — цена неизвестна.

Доберётся ли новая линейка аксессуаров до России официально, неизвестно.