«Первый сезон не был случайностью»: критики в восторге от второго сезона «Разделения»

17 января состоится премьера второго сезона «Разделения» — одного из самых популярных сериалов Apple. Продолжение расскажет о новых приключениях сотрудника компании Lumon Industries Марка, который соглашается на процедуру «разделения», отделяющую его нерабочие воспоминания от рабочих.

Первые критики уже посмотрели второй сезон и остались от него в восторге. Журналисты хвалят продолжение за необычную режиссуру, интригующий сюжет, постоянно растущее напряжение в эпизодах и актёрскую игру главных звёзд шоу. Обозреватели отмечают, что после второго сезона вопросов стало только больше, однако быстрый темп развития событий и сценарий всё окупают.

Что пишут критики о втором сезоне «Разделения»

Первый сезон «Разделения» не был случайностью… Продолжение поражает так же сильно, как и оригинал, исследуя всё более тёмные уголки корпорации Lumon.

Каким-то образом «Разделению» удаётся превзойти себя во втором сезоне, расширяя свою уникальную научно-фантастическую концепцию и всегда, всегда держа зрителя в напряжении.

Второй сезон доказывает, что «Разделение» не было отличным сериалом, потому что стало сюрпризом — это было просто великолепное шоу. И стремление расширить вселенную не притупило ни одну из граней проекта.

Несмотря на то что загадки остаются и после финала второго сезона, ставки только становятся выше — невозможно не хотеть большего, когда идут титры. Разрешение этой истории может занять больше времени, чем ожидалось, но, если команда «Разделения» сможет сохранить темп, мы подождём столько, сколько потребуется.

Во второй сезон «Разделения» войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Apple TV+.