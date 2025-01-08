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Сборы фильма «Волшебник Изумрудного города» превысили 2,5 млрд рублей

Сборы фильма «Волшебник Изумрудного города» превысили 2,5 млрд рублей
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Вечером 7 января сборы фильма «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича» превысили отметку в 2,5 млрд рублей. Для достижения этой цифры ленте понадобилось всего неделя — прокат картины стартовал 1 января.

Таким образом, лента вошла в десятку самых кассовых фильмов в истории российского проката. Девятую строчку в нём занимают «Мстители: Финал», которые собрали в 2019 году около 2,594 млрд рублей.

Фото: ЕАИС

«Волшебник Изумрудного города» рассказывает о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город. Это первая часть ранее запланированной трилогии.

Главные роли в картине исполнили Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»). Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечали Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»).

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