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NAVI распустила женский состав по Counter-Strike 2

NAVI распустила женский состав по Counter-Strike 2
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Киберспортивный клуб Natus Vincere объявил о роспуске женского состава NAVI Javelins по Counter-Strike 2.

«Рождённые побеждать» подтвердили, что клуб прекратил сотрудничество с ростером NAVI Javelins и отказался от данного направления. По словам представителей организации, причиной для такого решения стала нестабильная бизнес-модель женского киберспорта в CS2.

Бывший состав NAVI Javelins по CS2:

  • Марта D7 Асенсио;
  • Майлин ASTRA Джой Шамплио;
  • Виктория Vicu Яничка;
  • Анжелика Angelka Козловска;
  • Ханна Hanka Пудлис;
  • Адриан AlcesT Чизиак (тренер).

За три недели до официального анонса игроки состава NAVI Javelins приступили к поиску новых коллективов, сообщив, что клуб разрешил им рассматривать варианты продолжения карьеры.

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