NAVI распустила женский состав по Counter-Strike 2

Киберспортивный клуб Natus Vincere объявил о роспуске женского состава NAVI Javelins по Counter-Strike 2.

«Рождённые побеждать» подтвердили, что клуб прекратил сотрудничество с ростером NAVI Javelins и отказался от данного направления. По словам представителей организации, причиной для такого решения стала нестабильная бизнес-модель женского киберспорта в CS2.

Бывший состав NAVI Javelins по CS2:

Марта D7 Асенсио;

Майлин ASTRA Джой Шамплио;

Виктория Vicu Яничка;

Анжелика Angelka Козловска;

Ханна Hanka Пудлис;

Адриан AlcesT Чизиак (тренер).

За три недели до официального анонса игроки состава NAVI Javelins приступили к поиску новых коллективов, сообщив, что клуб разрешил им рассматривать варианты продолжения карьеры.