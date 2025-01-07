NAVI распустила женский состав по Counter-Strike 2
Киберспортивный клуб Natus Vincere объявил о роспуске женского состава NAVI Javelins по Counter-Strike 2.
«Рождённые побеждать» подтвердили, что клуб прекратил сотрудничество с ростером NAVI Javelins и отказался от данного направления. По словам представителей организации, причиной для такого решения стала нестабильная бизнес-модель женского киберспорта в CS2.
Бывший состав NAVI Javelins по CS2:
- Марта D7 Асенсио;
- Майлин ASTRA Джой Шамплио;
- Виктория Vicu Яничка;
- Анжелика Angelka Козловска;
- Ханна Hanka Пудлис;
- Адриан AlcesT Чизиак (тренер).
За три недели до официального анонса игроки состава NAVI Javelins приступили к поиску новых коллективов, сообщив, что клуб разрешил им рассматривать варианты продолжения карьеры.
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