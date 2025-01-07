Один из самых богатых киберспортсменов Topson ушёл в армию — жена и дочь проводили дотера

Двукратный чемпион The International по Dota 2 и один из самых богатых киберспортсменов в мире Топиас Topson Таавитсайнен ушёл на срочную службу в армию. Об этом рассказала жена финского про-игрока Мавар Реми Таавитсайнен на своей странице в социальной сети.

Жена Топсона опубликовала фотографию с мужем и дочерью, подписав публикацию следующим образом:

Этим вечером Топиас ушёл в армию. Желаем ему всего наилучшего, мы будем очень сильно скучать!

Жена и дочь провожают Topson в армию Фото: страница Мавар Реми Таавитсайнен в соцсети

Призывной возраст в Финляндии — от 18 до 30 лет, а срок службы — от полугода до года. В сентябре 2024-го 26-летний Топсон завершил карьеру про-игрока в «Доте». За восемь лет в киберспорте финн заработал практически $ 6 млн призовых.

В июне 2023 года именитый про-дотер Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен завершил службу в финской армии.