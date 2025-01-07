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Второй сезон «Игры в кальмара» собрал рекордные 126 млн просмотров за 11 дней

Второй сезон «Игры в кальмара» собрал рекордные 126 млн просмотров за 11 дней
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Онлайн-кинотеатр Netflix поделился новыми успехами второго сезона сериала «Игра в кальмара». Продолжение корейского хита собрало 126,2 млн просмотров всего за 11 дней после выхода 26 декабря.

Таким образом, второй сезон «Игры в кальмара» установил абсолютный рекорд для Netflix. Ещё ни один проект онлайн-кинотеатра не привлекал такую аудиторию за столь короткие сроки, практически не растеряв популярность на вторую неделю показов.

Сейчас второй сезон «Игры в кальмара» уже входит в топ-2 самых популярных иностранных шоу Netflix, лидируя в 91 стране по всему миру. Первую строчку в этом рейтинге занимает первый сезон шоу, который собрал 265 млн просмотров за три месяца. Рекорд может быть побит уже до конца января.

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