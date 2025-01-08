Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пять про-игроков в Dota 2 получили пожизненные баны на турнирах от PGL

Пять про-игроков в Dota 2 получили пожизненные баны на турнирах от PGL
Аудио-версия:
Комментарии

Турнирный оператор PGL объявил о пожизненном бане пяти киберспортсменов по Dota 2 на своих ивентах. Информация об этом появилась на странице организатора соревнований в социальной сети.

Представители PGL сообщили, что следующие игроки получили пожизненные баны за то, что были замешаны в организации договорных матчей:

  • Cloud, также известный как KK;
  • Sonic;
  • high_shaggy, также известный как Saadman01;
  • ValOdbka;
  • Dmytro, также известный как Logan.

Указанные про-игроки преимущественно выступали на североамериканских соревнованиях в составах таких «миксов», как TiltedBoys. В сентябре 2024 года high_shaggy, один из забаненных, публично признался в участии в договорных матчах.

Стоит отметить, что ранее игроки Cloud и ValOdbka прошли в закрытые квалификации Северной Америки к топ-турниру DreamLeague Season 25 в составах Meant 2 Be и TiltedBoys соответственно. Соревнования начнутся 9 января. Присоединятся ли другие турнирные операторы к данным банам, пока неизвестно.

Материалы по теме
Стали известны все участники закрытых отборочных к DreamLeague Season 25 по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android