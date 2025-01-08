Пять про-игроков в Dota 2 получили пожизненные баны на турнирах от PGL

Турнирный оператор PGL объявил о пожизненном бане пяти киберспортсменов по Dota 2 на своих ивентах. Информация об этом появилась на странице организатора соревнований в социальной сети.
Представители PGL сообщили, что следующие игроки получили пожизненные баны за то, что были замешаны в организации договорных матчей:
- Cloud, также известный как KK;
- Sonic;
- high_shaggy, также известный как Saadman01;
- ValOdbka;
- Dmytro, также известный как Logan.
Указанные про-игроки преимущественно выступали на североамериканских соревнованиях в составах таких «миксов», как TiltedBoys. В сентябре 2024 года high_shaggy, один из забаненных, публично признался в участии в договорных матчах.
Стоит отметить, что ранее игроки Cloud и ValOdbka прошли в закрытые квалификации Северной Америки к топ-турниру DreamLeague Season 25 в составах Meant 2 Be и TiltedBoys соответственно. Соревнования начнутся 9 января. Присоединятся ли другие турнирные операторы к данным банам, пока неизвестно.