Пять про-игроков в Dota 2 получили пожизненные баны на турнирах от PGL

Турнирный оператор PGL объявил о пожизненном бане пяти киберспортсменов по Dota 2 на своих ивентах. Информация об этом появилась на странице организатора соревнований в социальной сети.

Представители PGL сообщили, что следующие игроки получили пожизненные баны за то, что были замешаны в организации договорных матчей:

Cloud, также известный как KK;

Sonic;

high_shaggy, также известный как Saadman01;

ValOdbka;

Dmytro, также известный как Logan.

Указанные про-игроки преимущественно выступали на североамериканских соревнованиях в составах таких «миксов», как TiltedBoys. В сентябре 2024 года high_shaggy, один из забаненных, публично признался в участии в договорных матчах.

Стоит отметить, что ранее игроки Cloud и ValOdbka прошли в закрытые квалификации Северной Америки к топ-турниру DreamLeague Season 25 в составах Meant 2 Be и TiltedBoys соответственно. Соревнования начнутся 9 января. Присоединятся ли другие турнирные операторы к данным банам, пока неизвестно.