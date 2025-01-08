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Обновление на 600 Мб сломало CS2 — модельки игроков после смерти «летают»

Обновление на 600 Мб сломало CS2 — модельки игроков после смерти «летают»
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Игроки в Counter-Strike 2 начали массово жаловаться на баги, возникшие в шутере после выхода последнего обновления.

В ночь с 7 на 8 января компания Valve выпустила небольшое обновление для CS2 размером в 600 Мб. В данном апдейте разработчики исправили ряд незначительных багов, однако в итоге это привело к появлению новой, более заметной ошибки.

Так, после выхода обновления пользователи начали сообщать о визуальном баге, из-за которого модельки игроков после смерти забавно «улетают». Некоторые из таких эпизодов представлены ниже:

Неизвестно, что стало причиной для возникновения внутриигровой ошибки. Пока разработчики не комментировали произошедшее. На данный момент баг всё ещё доступен в игре.

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