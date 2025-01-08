Про-игрок в Dota 2 пожаловался на обман со стороны клуба — организация должна $ 33 тыс.

Казахский киберспортсмен Даниал Danial Алибаев сообщил о невыплате денег со стороны клуба Dragon Esports Club. Пост, посвящённый этому, был опубликован в социальных сетях про-игрока в Dota 2.

Последние несколько месяцев 2024 года Даниал представлял команду Dragon Esports Club. Коллектив выступил на нескольких квалификациях и онлайн-турнирах, в том числе занял первое место на CCT Series 4 и попал в топ-3 на European Pro League Season 20 и European Pro League Season 21.

Несмотря на достойные результаты, руководство клуба, по словам киберспортсмена, проигнорировало свои обязательства, не выплатив игрокам $ 33 тыс. призовых за CCT S4 и ESL S21, а также оставив участников команды и других сотрудников организации без зарплаты.

Даниал обвиняет в произошедшем CEO Dragon Esports Club Игоря Равински, который отказывается выходить на связь с людьми, пострадавшими от его поступков. Киберспортсмен высказался о ситуации следующим образом:

[...] Глупо будет просто продолжать ожидать, что когда-нибудь он захочет выплатить наши деньги. Просто хочу, чтобы эта ситуация вышла за рамки нашей команды. Это не просто наши деньги. Это вопрос принципов и уважения к труду профессиональных игроков. [...]

Про-игрок призвал представителей сообщества, кому эта ситуация небезразлична, распространить данную ситуацию. На текущий момент CEO клуба никак не комментировал произошедшее.