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«Какое же всё-таки дерьмо»: стример Мэддисон резко раскритиковал iPhone

«Какое же всё-таки дерьмо»: стример Мэддисон резко раскритиковал iPhone
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Популярный стример Илья Maddyson Давыдов поделился своим негативным отзывом после использования смартфонов марки Apple.

В соцсетях Мэддисон рассказал, что его iPhone 15 Pro Max не соответствует ожиданиям.

Он плох в том, за что его хвалят. Экран просто ***. Мне кажется, я уже всё зрение посадил с ним. Ничего не видно, особенно при плохом освещении. [...] Камера которую так хвалят… Вы серьёзно? Все фотки какие-то белесые, мутные. Ну и всякие мелочи, типа того, что в тексте не попадешь в нужный фрагмент. Ссылку скопировать с браузера или текста пять минут занимает — я молчу, как и про баги, тормоза и прочее. Это просто скам.

Илья попросил подписчиков посоветовать ему хороший телефон на Android, а также сравнил фанатов Apple с пользователями консолей.

«Яблочники» напоминают мне консольщиков. Они тоже сидят на оверпрайсе, устаревшем лет на 10, и мнят себя элитой. Этим идиотам и Nokia 3310 можно продать под видом передовых технологий, если значок яблока прилепить на корпус.

Ранее стример купил PlayStation 5, чтобы поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2, и раскритиковал консоль.

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