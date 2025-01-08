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Обновления для Deadlock в 2025 году будут выходить реже

Обновления для Deadlock в 2025 году будут выходить реже
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В 2025 году обновления для игры Deadlock от Valve будут выходить реже. Информация об этом появилась в чате официального сервера MOBA-шутера в Discord.

Yoshi, один из разработчиков Deadlock, обратился к фанатам шутера, рассказав о дальнейших планах Valve. Так, команда, работающая над новой игрой, решила отказаться от двухнедельного цикла регулярных обновлений. По словам Yoshi, причиной для этого стала сложность внесения изменений определённого типа в таком режиме.

Как сообщил представитель Valve, в дальнейшем патчи будут выходить без фиксированного графика. При этом Yoshi обозначил, что, несмотря на увеличенный интервал между обновлениями, изменений станет только больше. Наконец, разработчик добавил, что его команда «с нетерпением ждёт возможности доработать игру в новом году».

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