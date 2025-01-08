28-летний стример Максим Spokoynich ушёл из жизни

Утром 8 января умер российский стример Максим Spokoynich. Об этом сообщила в соцсетях его девушка Лиза.

Спокойничу было 28 лет. Вчера он перестал приходить в сознание — врачи скорой сказали, что ему осталось меньше суток. Сегодня утром Лиза попрощалась с ним постом в «Телеграме».

Малыш, спасибо тебе за все это время, проведенное с тобой. Я очень рада что все твои трудности я проходила вместе с тобой. Я знаю как ты сильно мучился, но ты был невероятно сильный. У тебя была огромная воля к жизни, ты хотел вылечиться и помогать другим людям. Для многих ты останешься в памяти навсегда. Все твои страшные боли закончены, надеюсь тебе там лучше. Я люблю тебя.

Стример с детства испытывал проблемы со здоровьем, у него был рак лимфоузлов. Спокойнич (более 260 тыс. фолловеров) вёл эфиры на Twitch с 2018 года, часто проводил эфиры вместе с другом Глебом Сасавотом (760 тыс. фолловеров).