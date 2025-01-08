Флоренс Пью не хочет ролей, как в «Солнцестоянии» — она считает, что этим оскорбила себя

Актриса Флоренс Пью в интервью рассказала, что больше не будет играть персонажей, похожих на подавленную девушку Дэнни в хорроре «Солнцестояние».

Пью рассказала, что за время карьеры научилась защищать себя от ролей, которые она не может исполнить, — такая работа давалась ей тяжело и заканчивалась серьёзными ментальными травмами.

Например, когда снималась в «Солнцестоянии», я чувствовала, что оскорбила себя в том, куда заставила себя зайти. Понимание этих вещей заключается в том, что вам нужно сказать: «Я не могу сделать это снова, потому что это было слишком». Смотрю на это выступление и горжусь тем, что сделала, и тем, что вышло. Я не жалею об этом. Но есть вещи, которые нужно уважать в себе.

Ранее Пью стала известна благодаря подобным ролям проблемных и откровенных женщин.