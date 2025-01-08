Valve назвала турниры-исключения из правил профессионального сезона CS2

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Компания Valve обнародовала перечень соревнований по Counter-Strike 2, которые разрешено проводить с нарушением отдельных правил организации турниров.

Разработчики шутера позволили определённым турнирным операторам организовывать отдельные соревнования без соблюдения конкретных пунктов официальных правил профессионального сезона CS2.

Представители Valve сообщили, что исключения были сделаны, чтобы дать организаторам больше гибкости без нарушения спортивного духа уставленных правил.

Турниры-исключения по CS2 на 2025 год:

ESL Pro League Season 21 — разрешено приглашать некоторые команды на основе их предыдущих результатов в рамках Pro League;

ESL Pro League Season 22 — на данный турнир могут быть выданы дополнительные приглашения в закрытые квалификации для Wildcard-ростеров;

IEM Dallas — Северная и Южная Америка могут быть применены как VRS-фильтры, несмотря на то что они не считаются официальными регионами в рейтинге;

EWC 2025 — разрешено пригласить победителя Hero Esports ACL вместо одного VRS-приглашения;

BLAST Rivals — разрешено провести один Wildcard-ивент вместо трёх после двух тир-1 турниров;

BLAST Open, PGL Bucharest, PGL Astana, PGL Belgrade — разрешено провести региональные VRS-квалификации, чтобы занять четыре VRS-слота на турнире;

Hero Esports ACL — разрешено провести азиатский тир-1 турнир, несмотря на пропуск дедлайна;

Launders LAN, BrisVegas LAN — разрешено объявлять и организовывать ивенты со временными рамками короче, чем требуется для тир-2 ивентов.