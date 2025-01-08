Автор «Фар Края» и «Постала» Уве Болл снимет триллер «Тёмный рыцарь» с Арми Хаммером

Следующим фильмом режиссёра и продюсера Уве Болла станет «Тёмный рыцарь» — триллер о борце с преступностью, съёмки которого начнутся в Хорватии в конце января.

Главную роль в новом фильме сыграет Арми Хаммер (близнецы Уинклвоссы в «Социальной сети», Илья Курякин в «Агентах А.Н.К.Л.»). Последние два года актёр нигде не снимался после обвинений в жестоком обращении с девушками, хотя суд отказался предъявлять обвинения Хаммеру.

Уве Болл хорошо известен геймерам из-за своих экранизаций видеоигр — преимущественно провальных. Среди них «Постал» и «Фар Край», а также проекты по Dungeon Siege и BloodRayne.