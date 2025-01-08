Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор «Фар Края» и «Постала» Уве Болл снимет триллер «Тёмный рыцарь» с Арми Хаммером

Автор «Фар Края» и «Постала» Уве Болл снимет триллер «Тёмный рыцарь» с Арми Хаммером
Комментарии

Следующим фильмом режиссёра и продюсера Уве Болла станет «Тёмный рыцарь» — триллер о борце с преступностью, съёмки которого начнутся в Хорватии в конце января.

Главную роль в новом фильме сыграет Арми Хаммер (близнецы Уинклвоссы в «Социальной сети», Илья Курякин в «Агентах А.Н.К.Л.»). Последние два года актёр нигде не снимался после обвинений в жестоком обращении с девушками, хотя суд отказался предъявлять обвинения Хаммеру.

Уве Болл хорошо известен геймерам из-за своих экранизаций видеоигр — преимущественно провальных. Среди них «Постал» и «Фар Край», а также проекты по Dungeon Siege и BloodRayne.

Материалы по теме
Флоренс Пью не хочет ролей, как в «Солнцестоянии» — она считает, что этим оскорбила себя
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android