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Сливочное пиво из «Гарри Поттера» варили на территории Беларуси с XVI века – исследование

Сливочное пиво из «Гарри Поттера» варили на территории Беларуси с XVI века – исследование
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Блогер-историк Станислав Придибайла провёл исследование и выяснил. что в 1594 году на территории современной Беларуси изобрели напиток «граматка» — копию сливочного пива из книг о Гарри Поттере.

Граматку готовили путём нагревания и смешивания пива, куриных желтков, тростникового сахара и сливочного масла с добавлением специй. Напиток имеет все свойства волшебного аналога: он горячий и немного алкогольный, имеет выраженный ирисочный вкус и «пенную шапку».

Автор исследования называет граматку частью культурного наследия Беларуси, Литвы и Польши. При этом автор «Гарри Поттера» Джоан Роалинг в интервью неоднократно говорила, что придумала сливочное пиво сама.

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