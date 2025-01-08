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«Фильм сняли для этого»: режиссёр «Субстанции» — о победе Деми Мур на «Золотом глобусе»

«Фильм сняли для этого»: режиссёр «Субстанции» — о победе Деми Мур на «Золотом глобусе»
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Режиссёр фильма «Субстанция» Корали Фаржа поделилась своими эмоциями после победы Деми Мур на «Золотом глобусе» — актриса получила одну из наград за роль в боди-хорроре.

Фильм сняли как раз для этого — показать, что женщину следует рассматривать не через молодость или красоту, а через то, что она делает. И Деми сделала немало. Это многое говорит о том, что важно для общества, — и это лучшее признание для фильма. Кроме того, это также был проект, который было очень сложно сделать таким — громким, чрезмерным, жестоким. Потому было здорово посмотреть на бескомпромиссное видение и риск Деми, на который она решилась.

Награда Деми Мур стала единственным успехом «Субстанции» на «Золотом глобусе». Главный приз получил фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада».

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