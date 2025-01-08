Новый патч 1.5 для Zenless Zone Zero покажут на стриме разработчиков 10 января

Студия HoYoverse проведёт прямую трансляцию за несколько дней до выхода новой версии Zenless Zone Zero. В рамках эфира разработчики раскроют основные детали обновления.

Стрим девелоперов Zenless Zone Zero 1.5 пройдёт в пятницу, 10 января, в 19:30 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube и Twitch.

Фото: HoYoverse

Помимо деталей версии, создатели ZZZ обещают раздать бонусы для игроков, в том числе — промокод на валюту для «круток» и игровые ресурсы.

Обновление 1.5 в ZZZ выйдет 22 января. Ожидается, что версия будет посвящена фракции «Созвездие Лиры» с певицей Астра Яо и её телохранительницей Эвелин Шевалье.