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Стрим разработчиков Zenless Zone Zero (ZZZ) 1.5 — когда и где покажут обновление, детали версии, баннеры

Новый патч 1.5 для Zenless Zone Zero покажут на стриме разработчиков 10 января
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Студия HoYoverse проведёт прямую трансляцию за несколько дней до выхода новой версии Zenless Zone Zero. В рамках эфира разработчики раскроют основные детали обновления.

Стрим девелоперов Zenless Zone Zero 1.5 пройдёт в пятницу, 10 января, в 19:30 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube и Twitch.

Фото: HoYoverse

Помимо деталей версии, создатели ZZZ обещают раздать бонусы для игроков, в том числе — промокод на валюту для «круток» и игровые ресурсы.

Обновление 1.5 в ZZZ выйдет 22 января. Ожидается, что версия будет посвящена фракции «Созвездие Лиры» с певицей Астра Яо и её телохранительницей Эвелин Шевалье.

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