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«Время — всё». Лиза Кудроу через 20 лет нашла записку от Мэтью Перри со съёмок «Друзей»

«Время — всё». Лиза Кудроу через 20 лет нашла записку от Мэтью Перри со съёмок «Друзей»
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Исполнительница роли Фиби в сериале «Друзья» Лиза Кудроу рассказала, что Мэтью Перри подарил ей банку из-под печенья во время съёмок шоу.

Недавно она обнаружила в реквизите из сериала записку, но не стала обсуждать её содержание.

Мэттью подарил мне её после финального эпизода. Я недавно нашла записку, которую он оставил для меня. Раньше не заглядывала внутрь. Там была записка, и я забыла о ней… Время — это всё.

Ранее Кудроу призналась, что пересматривает «Друзей» из-за Мэтью Перри, чтобы помнить, насколько тот был весёлым человеком. Актёр ушёл из жизни в октябре 2023 года — он утонул в собственном джакузи после отказа сердца.

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