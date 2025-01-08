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Закончился 3-й сезон сериала «Папины дочки. Новые» на СТС — вышли все 20 серий

Завершился третий сезон сериала «Папины дочки. Новые»
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8 января на СТС показали два заключительных эпизода сериала «Папины дочки. Новые» — третий сезон официально завершён и полностью доступен на онлайн-платформах.

Всего в новый сезон вошли 20 серий. В них влюблённый Веник скрывал от девочек отношения с психологом Татьяной, Соня выбирает между тремя поклонниками, Лиза и Диана борются за личное пространство, а Арина доказывает свою значимость. Концовку посвятили подготовке свадьбы Галины Сергеевны и Бори.

«Папины дочки: Новые» продолжает историю оригинального шоу «Папины дочки» и рассказывает о том, как повзрослевшая Даша по примеру матери бросила своего мужа Веника, ушла из семьи и оставила его с четырьмя дочерьми.

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