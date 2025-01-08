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Хацунэ Мику намекнула, что её скин появится в Fortnite

Хацунэ Мику намекнула, что её скин появится в Fortnite
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Виртуальная певица Хацунэ Мику станет одним из артистов нового фестивального пропуска в Fortnite — об этом сообщают инсайдеры. Это может произойти уже 14 января.

Недавно в игре появилась отсылка в виде лука-порея, с которым обычно изображают Мику: его можно найти рядом с рюкзаком в отеле Сипорт-Сити. Кроме того, сегодня вокалоид сама намекнула о коллаборации в соцсетях:

Рюкзак Мику пропал, кто-нибудь его видел?

В Fortnite регулярно добавляют известных реальных и виртуальных персонажей. Так, одной из последних новинках «королевской битвы» стал скин Джонни Сильверхенд из Cyberpunk 2077. В декабре в игру также добавили футболиста Лионеля Месси.

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