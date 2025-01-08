Представлен ИИ-помощник Project AVA — «тренер» для геймеров и киберспортсменов

Компания Razer представила инструмент Project AVA — персональный помощник в играх на основе искусственного интеллекта.
ИИ обучали на данных лучших тренеров и игроков. Виртуальный ассистент поможет выбрать нужный билд для сражения с боссом, решить головоломки и даже настроить ПК, подобрав лучшее оборудование и параметры под требования геймера.
Видео доступно на YouTube-канале Razer. Права на видео принадлежат Razer.
Project AVA также сможет выполнять обязанности киберспортивного тренера, анализируя прошедшие игры и выдавая рекомендации по улучшению скилла.
Бета-версию планируют запустить в 2025 году. Записаться можно на сайте проекта.