Фильм ужасов «Носферату» начнут показывать в России с 11 января

В ближайшие дни в российских кинотеатрах начнутся показы хоррора «Носферату» — нового фильма от режиссёра «Маяка» Роберта Эггерса. Об этом сообщают источники Cinemaplex.

Мировая премьера «Носферату» состоялась в конце декабря. Уже в субботу, 11 января, пройдут первые сеансы в небольших кинотеатрах (например, в московском «Атлантис Кино»), а с 16 января фильм ужасов начнут показывать и крупные сети.

Фильм «Носферату» является ремейком хоррора 1992 года и рассказывает историю девушки, которую преследуют призраки. Однажды в неё влюбляется таинственный вампир, что становится причиной «невыразимых ужасов». Главные роли в картине сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога Ярости») и Лили-Роуз Депп («Кумир»).