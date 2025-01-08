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Начались съёмки фильма ужасов «Крик 7» с Анной Кэмп и Изабель Мэй

Начались съёмки фильма ужасов «Крик 7» с Анной Кэмп и Изабель Мэй
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Режиссёр Кевин Уильямсон сообщил о старте съёмочного процесса хоррора «Крик 7». Сценарист первых четырёх частей впервые займёт кресло постановщика в рамках франшизы.

В фильме ужасов сыграют Анна Кэмп («Идеальный голос») и Мэйсон Гудинг, который появлялся в двух последних частях хоррора. В актёрский состав также вошли Маккенна Грейс, Нив Кэмпбелл, которая вернётся к своей роли, а ещё Изабель Мэй, Селеста О’Коннор и Асе Джерманн. Кортни Кокс повторит образ журналистки Гейл Уэзерс из прошлых частей.

Седьмая часть франшизы расскажет о Сидни Прескотт и её дочери, других деталей сюжета пока нет. «Крик 7» должен выйти 27 февраля 2026 года.

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