В EA Sports FC 25 вышел седьмой патч — исправили баги после массовых жалоб игроков

Разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 25 представили седьмое большое обновление игры. Патч уже доступен на ПК и консолях.

Апдейт вышел на фоне массовых жалоб игроков на баги — к примеру, FC 25 зависала после выхода в меню замен. Геймеры также жаловались на стабильность соединения в онлайн-матчах и проблемы при открытии паков — многое из этого было исправлено.

Авторы футсима также обновили некоторые комплекты форм, мячи, стадионы и другие модели. Крупных обновлений геймплея или иных игровых механик в этот раз не было.

С полным списком изменений можно ознакомиться в самой EA Sports FC 25 на русском языке или в посте от разработчиков.