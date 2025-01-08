Сатаник перешёл в PARIVISION из Team Spirit по Dota 2 на условиях аренды

17-летний российский киберспортсмен Алан Satanic Галлямов перешёл в состав PARIVISION по Dota 2 из Team Spirit на правах аренды. Информация появилась в социальных сетях киберспортивных клубов.

Два клуба достигли соглашения по аренде Сатаника, который будет представлять российскую PV до конца текущего сезона. При этом бывший керри PARIVISION Ремко Crystallis Аретс переходит в запас организации.

Состав PARIVISION по Dota 2:

Алан Satanic Галлямов;

Владимир No[o]ne Миненко;

Дмитрий DM Дорохин;

Эдгар 9Class Налтакян;

Андрей Dukalis Куропаткин;

Филипе Astini Астини (тренер).

Ранее Team Spirit перевела Сатаника в инактив из-за возвращения Ильи Yatoro Мулярчука в команду.