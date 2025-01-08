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Юра Борисов номинирован на премию Гильдии актёров США за фильм «Анора»

Юра Борисов номинирован на премию Гильдии актёров США за фильм «Анора»
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Гильдия актёров США объявила номинантов на премию SAG Awards-2025. В категории «Лучший актёр второго плана» оказался российский актёр Юра Борисов, сыгравший в фильме «Анора». Вместе с ним за награду сразятся Киран Калкин, Джонатан Бейли, Эдвард Нортон и Джереми Стронг.

Номинанты в категории «Лучший актёр второго плана» на премии SAG Awards

  • Юра Борисов («Анора»)
  • Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
  • Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)
  • Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Вместе с Борисовом актёры из «Аноры» также номинированы на премию в категории «Лучший актёрский состав фильма». В основной каст ленты вошли Майки Мэдисон, Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова, Ваче Товмасян и Карен Карагулян.

Премия SAG Awards — 2025 пройдёт уже 23 февраля в США.

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