Вышел большой трейлер третьего сезона сериала «Джек Ричер» — премьера 20 февраля

Компания Amazon представила полноценный трейлер третьего сезона сериала «Джек Ричер». Шоу с Аланом Ритчсоном вернётся уже 20 февраля 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon. Права на видео принадлежат Amazon.

Третий сезон шоу расскажет о новых приключениях бывшего спецагента Джека Ричера, который сталкивается с ещё более грозным противником по имени Полли. Впервые за долгое время экс-сотрудник спецслужб должен нарушить планы человека, заметно превосходящего его по физическим показателям.

«Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Шоу рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы. Первый сезон вышел в 2022 году, а второй — в 2023-м.

Постер третьего сезона «Ричера»