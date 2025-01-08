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Съёмки второго сезона «Фоллаута» перенесли из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Съёмки второго сезона «Фоллаута» перенесли из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе
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Компания Amazon объявила о переносе полноценных съёмок второго сезона сериала «Фоллаут» на неопределённый срок. Производство должно было стартовать уже 8 января в Лос-Анджелесе, однако в ситуацию вмешались сильные лесные пожары, бушующие в регионе.

Вместе с переносом съёмок сериала корпорация также отложила премьеру боевика «Неукротимый» с Дженнифер Лопес и перенесла другие мероприятия из мира кино.

7 января правительство Лос-Анджелеса объявило чрезвычайное положение в городе после того, как в районе Пасифик-Палисейдс вспыхнул мощный лесной пожар. По данным службы пожарной охраны города, сейчас под угрозой находятся более 10 тыс. домохозяйств.

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