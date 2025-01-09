Team Spirit с Яторо и Коллапсом прошла на топ-турнир DreamLeague S25 по «Доте»

Российская Team Spirit отобралась на топ-турнир DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
«Спириты» забрали первый слот Восточной Европы на третьем турнире текущего сезона ESL Pro Tour. На пути к «Дримлиге» обновлённый ростер Team Spirit обыграл такие команды, как ASAKURA, L1GA TEAM и 9Pandas.
Состав Team Spirit по «Доте»:
- Илья Yatoro Мулярчук;
- Денис Larl Сигитов;
- Магомед Collapse Халилов;
- Александр rue Филип;
- Ярослав Miposhka Найдёнов;
- Айрат Silent Газиев (тренер).
За второй слот региона на онлайн-соревновании сразятся следующие коллективы: Virtus.pro, Natus Vincere и 9Pandas. Победитель станет известен 9 января.
Топ-турнир DL S25 по «Доте» пройдёт в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта 2025 года. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 20 860 EPT-очков.