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Team Spirit с Яторо и Коллапсом прошла на топ-турнир DreamLeague S25 по «Доте»

Team Spirit с Яторо и Коллапсом прошла на топ-турнир DreamLeague S25 по «Доте»
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Российская Team Spirit отобралась на топ-турнир DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

«Спириты» забрали первый слот Восточной Европы на третьем турнире текущего сезона ESL Pro Tour. На пути к «Дримлиге» обновлённый ростер Team Spirit обыграл такие команды, как ASAKURA, L1GA TEAM и 9Pandas.

Состав Team Spirit по «Доте»:

  • Илья Yatoro Мулярчук;
  • Денис Larl Сигитов;
  • Магомед Collapse Халилов;
  • Александр rue Филип;
  • Ярослав Miposhka Найдёнов;
  • Айрат Silent Газиев (тренер).

За второй слот региона на онлайн-соревновании сразятся следующие коллективы: Virtus.pro, Natus Vincere и 9Pandas. Победитель станет известен 9 января.

Топ-турнир DL S25 по «Доте» пройдёт в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта 2025 года. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 20 860 EPT-очков.

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