Вышел новый трейлер фантастического фильма «Компаньон» с Джеком Куэйдом и Софи Тэтчер

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала новый трейлер фильма «Компаньон». В ролике показали главных героев, которые уже попадали в первый трейлер, но в этот раз им уделили больше внимания и показали больше сцен.

Сюжетные детали до сих пор не раскрываются, но в центре истории окажется девушка, которую сыграла звезда «Еретика» Софи Тэтчер.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Главную роль в картине исполнил звезда сериала «Пацаны» Джек Куэйд. Также в актёрский состав вошли Руперт Френд, Лукас Гейдж, Харви Гильен, Марк Менчака, Меган Сури, Вуди Фу и другие. Кресло режиссёра занял Дрю Хэнкок.

Премьера «Компаньона» в мировом прокате состоится 31 января.