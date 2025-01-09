Вышел первый трейлер фантастики «В затерянных землях» с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой

Кинокомпания Vertical опубликовала дебютный трейлер фантастического фильма «В затерянных землях» с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой в главных ролях. Лента — экранизация одноимённого рассказа Джорджа Р. Р. Мартина.

Сюжет картины расскажет о волшебнице, которая отправляется в потерянные земли вместе с проводников на поиски магической силы, позволяющей человеку превращаться в оборотня.

Видео доступно на YouTube-канале Vertical. Права на видео принадлежат Vertical.

Премьера фильма «В потерянных землях» состоится 28 февраля этого года. Снял картину Пол У. С. Андерсон, снявший проекты франшизы «Обитель зла»: в них Йовович сыграла главную роль.