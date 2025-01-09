«Фонд кино» выбрал 13 российских фильмов для финансирования

На сайте «Фонда кино» появилась информация, какие фильмы в 2025 году профинансирует компания. Среди всех кандидатов было выбрано 13 отечественных лент.

Компания окажет поддержку следующим лентам: «Битва моторов», «Буратино», «В списках не значился», «Василий», «Весельчак У», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма», «Горыныч», «Как Иван в сказку попал», «Космическая собака Лида», «Первый на Олимпе», «Приключения Старика Хоттабыча», «Рождение империи» и «Умка». Притом сумму финансирования «Фонд кино» не обозначил.

У некоторых из перечисленных фильмов уже есть даты выхода, но пока что не у всех.