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В Marvel Studios ищут нового актёра на роль Чёрной пантеры — инсайдер

В Marvel Studios ищут нового актёра на роль Чёрной пантеры — инсайдер
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По данным киноинсайдера Джеффа Снейдера, в Marvel Studios якобы ищут замену ушедшему из жизни Чедвику Боузману, который играл в киновселенной Marvel Чёрную пантеру. Новый актёр сыграет Т'Чаллу, но это расходится с событиями второй части «Чёрной пантеры», в которой героя похоронили.

Снейдер также не исключает, что Marvel Studios ищет актёра на роль преемника Т'Чаллы, который возьмёт его имя. Отличным кандидатом на это может стать сын персонажа, которого показали в сиквеле.

Сообщается, что прошлой осенью безымянному актёру предложили роль Т’Чаллы, но он отказался. Так что поиски продолжаются и по сей день. Недавно стало известно, что Райан Куглер работает над фильмом «Чёрная пантера 3» и что Дензел Вашингтон получил роль в ленте. Неясно, появится ли новый Т’Чалла в следующих «Мстителях», поскольку производство фильма должно начаться уже в марте.

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