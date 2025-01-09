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Звезда «Злой» Синтия Эриво мечтает сыграть Шторм в фильмах Marvel

Звезда «Злой» Синтия Эриво мечтает сыграть Шторм в фильмах Marvel
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Во время недавнего интервью звезда фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» Синтия Эриво рассказала о своей пока не сбывшейся мечте. По словам актрисы, она мечтает стать частью киновселенной Marvel.

С какой же ролью? Эриво считает, что отлично справится с ролью Шторм — могущественного мутанта, умеющего управлять погодой, и одного из членов Людей Икс.

Синтия Эриво

Фото: Lionsgate

Не исключено, что в Marvel Studios обратят внимание на Синтию, ведь она прекрасно справилась со своей ролью в «Злой» и других фильмах. К тому же после следующих «Мстителей» киновселенная якобы начнёт двигаться в сторону полноценного внедрения мутантов. Даже ходят слухи о кроссовере в духе «Люди Икс против Мстителей» — это одна из самых популярных арок в комиксах.

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