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Дени Вильнёву не терпится начать съёмки «Дюны 3»

Дени Вильнёву не терпится начать съёмки «Дюны 3»
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Во время недавнего интервью режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв рассказал, что ему не терпится начать съёмки третьей части «Дюны». Работа над сценарием картины всё ещё продолжается.

По словам Вильнёва, его интерес к франшизе и к Арракису ничуть не угас, а даже наоборот.

Мой аппетит никуда не делся и не уменьшился. Я всё ещё безумно хочу вернуться на Арракис и продолжить путешествие.

Дени также напомнил, что третья часть станет последней «Дюной», над которой он поработает. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе. К своим ролям в триквеле вернётся весь основной актёрский состав.

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