Дени Вильнёву не терпится начать съёмки «Дюны 3»

Во время недавнего интервью режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв рассказал, что ему не терпится начать съёмки третьей части «Дюны». Работа над сценарием картины всё ещё продолжается.

По словам Вильнёва, его интерес к франшизе и к Арракису ничуть не угас, а даже наоборот.

Мой аппетит никуда не делся и не уменьшился. Я всё ещё безумно хочу вернуться на Арракис и продолжить путешествие.

Дени также напомнил, что третья часть станет последней «Дюной», над которой он поработает. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе. К своим ролям в триквеле вернётся весь основной актёрский состав.