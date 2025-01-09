В Госдуме хотят принять закон о запрете деструктивного контента — он касается и игр

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём канале в «Телеграме» сообщил о жалобах, которые поступают от граждан России. Жалобы связаны с видеоиграми, которые содержат агрессию и насилие.

Вместе с этим Володин заявил, что уже в этом месяце в Госдуме планируется принять закон о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента. Что конкретно под этим подразумевается, Володин не уточнил.

Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей.

В своём канале депутат провёл опрос, в котором спросил, согласны ли его подписчики с тем, что законопроект стоит ввести. Большая часть голосов (75%) оказалась положительной.