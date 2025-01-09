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Том Холланд исполнит главную роль в экранизации бестселлера «Партнёр»

Том Холланд исполнит главную роль в экранизации бестселлера «Партнёр»
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По данным издания Deadline, Тому Холланду досталась главная роль в экранизации бестселлера «Партнёр» Джона Гришэма. Сюжет будущей ленты напишет Грэм Мур, создавший сценарий для ленты «Игра в имитацию».

Помимо того, что Холланд снимется в ленте, он также выступит её продюсером. Других деталей пока что нет.

Сюжет «Партнёра» рассказывает, как парень по имени Патрик Ланиган совершает кражу со счётов юридической компании в размере $ 90 млн. Он оставляет свою семью и начинает новую жизнь в Южной Америке, однако Патрика находят, из-за чего он вынужден вернуться в США.

Сам Холланд вернулся в кино после годичного перерыва, вызванного изнурительной ролью человека с раздвоением личности в сериале «Переполненная комната».

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