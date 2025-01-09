Появились свежие кадры сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры сериала Нулевой день» с Робертом Де Ниро в главной роли. На кадрах можно увидеть героя актёра, а также режиссёра шоу и других членов съёмочной группы.

Сюжет расскажет, как бывшему президенту США Джорджу Маллену поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной хаоса по всей стране и многочисленных человеческих жертв. В поисках правды герой вынужден раскрыть свои собственные тёмные тайны и рискнуть всем, что ему дорого.

Свежие кадры шоу

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Вместе с Де Ниро в сериале снялись Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Дэн Стивенс, Конни Бриттон и другие. Премьера сериала состоится 22 февраля.