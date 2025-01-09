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Номинантов на «Оскар» объявят на два дня позже из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Номинантов на «Оскар» объявят на два дня позже из-за пожаров в Лос-Анджелесе
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Из-за страшных лесных пожаров в Лос-Анджелесе номинантов на «Оскар» объявят чуть позже запланированного. Вместо 17 января объявление пройдёт 19 января. Само собой, на два дня продлится и период голосования.

С особым письмом выступил гендиректор «Оскара» Билл Крамер. Он выразил соболезнования всем пострадавшим от пожаров и отметил, что о пострадавших «думают».

Мы хотим выразить глубочайшие соболезнования тем, кто пострадал от разрушительных пожаров в Южной Калифорнии. Многие из наших участников и коллег по индустрии живут и работают в Лос-Анджелесе, и мы думаем о вас.

Также Крамер объявил о переносе всех личных встреч с ним и представителями индустрии на пару или несколько дней.

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