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Клуб стримерши Amouranth подписал состав по Dota 2

Клуб стримерши Amouranth подписал состав по Dota 2
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Североамериканский клуб Wildcard объявил о подписании состава Apex Genesis по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивной организации.

Клуб стримерши Кейтлин Amouranth Сирагусы вернулся на профессиональную сцену «Доты» спустя полтора года. Организация подписала бывший состав Apex Genesis, куда входят четыре американца и украинец.

Состав Wildcard по «Доте»:

  • Люк Yamsun Вон;
  • Фрэнсис RCY Фундемера;
  • Виктор Fayde Зуев;
  • Данил Bignum Шеховцов;
  • Пол Speeed Бочичио;
  • Ионут BliNcc Раду Мусат (тренер).

Ранее данный состав выступил на двух крупных LAN-турнирах по Dota 2, а также отобрался на престижный чемпионат FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025.

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