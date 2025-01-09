Клуб стримерши Amouranth подписал состав по Dota 2
Североамериканский клуб Wildcard объявил о подписании состава Apex Genesis по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивной организации.
Клуб стримерши Кейтлин Amouranth Сирагусы вернулся на профессиональную сцену «Доты» спустя полтора года. Организация подписала бывший состав Apex Genesis, куда входят четыре американца и украинец.
Состав Wildcard по «Доте»:
- Люк Yamsun Вон;
- Фрэнсис RCY Фундемера;
- Виктор Fayde Зуев;
- Данил Bignum Шеховцов;
- Пол Speeed Бочичио;
- Ионут BliNcc Раду Мусат (тренер).
Ранее данный состав выступил на двух крупных LAN-турнирах по Dota 2, а также отобрался на престижный чемпионат FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025.
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