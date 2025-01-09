Клуб стримерши Amouranth подписал состав по Dota 2

Североамериканский клуб Wildcard объявил о подписании состава Apex Genesis по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивной организации.

Клуб стримерши Кейтлин Amouranth Сирагусы вернулся на профессиональную сцену «Доты» спустя полтора года. Организация подписала бывший состав Apex Genesis, куда входят четыре американца и украинец.

Состав Wildcard по «Доте»:

Люк Yamsun Вон;

Фрэнсис RCY Фундемера;

Виктор Fayde Зуев;

Данил Bignum Шеховцов;

Пол Speeed Бочичио;

Ионут BliNcc Раду Мусат (тренер).

Ранее данный состав выступил на двух крупных LAN-турнирах по Dota 2, а также отобрался на престижный чемпионат FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025.