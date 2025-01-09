Фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» вышел в кинотеатрах России

9 января в России состоялась премьера фантастического фильма «Мегалополис» — нового творения Френсиса Форда Копполы, режиссёра «Крёстного отца». Ленту можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Мегалополис» переносит зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. Лента с бюджетом в $ 120 млн вышла в мировом прокате осенью, собрав всего лишь около $ 14 млн и получив смешанные оценки от критиков и зрителей.

Главные роли в ленте сыграли Адам Драйвер («Брачная история»), Шайа Лабаф («Трансформеры»), Лоуренс Фишбёрн («Матрица»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Натали Эммануэль («Игра престолов») и другие актёры.