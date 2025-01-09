Экранизация Until Dawn расскажет новую историю с другими персонажами

Если раньше об этом ходили слухи, то сейчас информацию подтвердили. Как оказалось, экранизация Until Dawn действительно не будет повторять сюжет одноимённой игры и использовать знакомых персонажей.

По словам президента киноподразделения Sony Эшли Брукс, в ленте расскажут другую историю с новыми персонажами.

При адаптации Until Dawn режиссёр Дэвид Ф. Сандберг, он же большой поклонник широко известной игры, уловил суть того, что делает игру замечательной, и отобрал элементы, которые, по нашему мнению, наиболее важны для фанатов, и отдал им должное.

По неподтверждённой информации, в центре сюжета окажутся две сестры Кловер и Мелани. Героини застряли в смертельной петле, из которой они должны успеть вырваться до рассвета. Отмечается, что вендиго в ленте не появится.

Премьера ленты состоится 25 апреля 2025 года. Её режиссёром выступил постановщик «Шазама!» Дэвид Ф. Сандберг.