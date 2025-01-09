Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Волшебник Изумрудного города» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов в истории России

9 января сборы фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» превысили отметку в 2,6 млрд рублей. Лента продолжает лидировать в российском прокате, уверенно собирая кассу на девятый день показов.

Таким образом, фантастическая картина уже вошла в десятку самых кассовых фильмов в истории России. Сейчас лента занимает девятую строчку, обойдя «Мстителей: Финал» и постепенно приближаясь к ремейку «Короля льва».

Самые кассовые фильмы в истории проката России