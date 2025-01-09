«Волшебник Изумрудного города» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов в истории России
9 января сборы фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» превысили отметку в 2,6 млрд рублей. Лента продолжает лидировать в российском прокате, уверенно собирая кассу на девятый день показов.
Таким образом, фантастическая картина уже вошла в десятку самых кассовых фильмов в истории России. Сейчас лента занимает девятую строчку, обойдя «Мстителей: Финал» и постепенно приближаясь к ремейку «Короля льва».
Самые кассовые фильмы в истории проката России
- «Чебурашка» (2022) — 6,79 млрд рублей
- «Холоп 2» (2024) — 3,82 млрд рублей
- «Аватар» (2009) — 3,5 млрд рублей
- «Холоп» (2019) — 3,08 млрд рублей
- «Бременские музыканты» (2024) — 3,03 млрд рублей
- «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — 2,99 млрд рублей
- «Движение вверх» (2017) — 2,97 млрд рублей
- «Король Лев» (2019) — 2,64 млрд рублей
- «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (2025) — 2,61 млрд рублей
- «Мстители: Финал» (2019) — 2,59 млрд рублей.
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