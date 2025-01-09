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Продюсер «Венома» и «Морбиуса» Палак Патель ушёл из Sony Pictures после 10 лет работы

Продюсер «Венома» и «Морбиуса» Палак Патель ушёл из Sony Pictures после 10 лет работы
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Голливудский продюсер Палак Патель объявил об уходе из компании Sony Pictures. Топ-менеджер проработал в студии около 10 лет и принимал важнейшие для неё решения, включая создание знаменитых супергеройских картин про злодеев Человека-паука.

Так, Патель участвовал в продюсировании трилогии «Веном», создании провальных картин «Морбиус», «Мадам Паутина» и «Крейвен-охотник». Кроме того, бывший сотрудник Sony принимал участие в выборе текущего Человека-паука совместно с Marvel — им в 2015 году стал Том Холланд.

Патель уже нашёл новое место работы — он выступит директором по контенту компании Prime Focus Studios. Студия занимается продюсированием голливудских картин и работала над недавним «Гарфилдом», а сейчас трудится над «Angry Birds в кино 3».

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