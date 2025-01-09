Эксперт рассказал об опасности зарядки намокшего смартфона

Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал россиянам, чем опасна зарядка мокрого смартфона. Юрасов отметил, что для спасения намокшего гаджета необходимо незамедлительно выключить устройство и тщательно вытереть его корпус насухо.

Дальнейшие действия зависят от степени повреждения водой. При попадании снега или кратковременном контакте с влагой телефон нужно очистить от снега или капель и поставить вертикально, разъёмом для зарядки вниз, для полного высыхания.

Пока смартфон полностью не высох, его ни в коем случае нельзя ставить на зарядку.