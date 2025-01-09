Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «Течение» про милого котика не получит продолжение

Мультфильм «Течение» про милого котика не получит продолжение
Аудио-версия:
Комментарии

7 января в зарубежных онлайн-кинотеатрах вышел мультфильм «Течение» — анимационная картина от студии Dream Well Studio. Лента удостоилась премии «Золотой глобус» и получила очень высокие отзывы от критиков и зрителей, однако продолжения истории милого котика мы так и не увидим.

В интервью изданию Variety режиссёр мультфильма Гинтс Зильбалодис заявил, что уже начал работу над следующим произведением, которое будет абсолютно новой историей. Создатель признался, что не хочет, чтобы его ассоциировали исключительно с мультфильмами о кошках.

Мы уже обсуждали проекты с участием животных, но мы ни к чему не пришли. Я не хочу, чтобы меня называли режиссёром, снимающим только фильмы о кошках. Поэтому я не собираюсь делать вторую часть «Течения». Мой следующий мультфильм будет чем-то оригинальным и в чём-то совершенно другим.

Зильбалодис не стал делиться подробностями своего нового проекта. Режиссёр отметил, что стремится рассказывать истории, которые нравятся не только ему самому, но и найдут отклик у массового зрителя.

«Течение» рассказывает историю кота, который просыпается в мире, погружённом под воду, где не осталось людей. Ему удаётся найти убежище на лодке вместе с другими животными, однако ужиться с ними оказывается ещё сложнее, чем преодолеть свой страх воды. Но каждому предстоит научиться жить с теми, кто отличается от них, и адаптироваться к новому дивному миру.

Материалы по теме
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android