Мультфильм «Течение» про милого котика не получит продолжение

7 января в зарубежных онлайн-кинотеатрах вышел мультфильм «Течение» — анимационная картина от студии Dream Well Studio. Лента удостоилась премии «Золотой глобус» и получила очень высокие отзывы от критиков и зрителей, однако продолжения истории милого котика мы так и не увидим.

В интервью изданию Variety режиссёр мультфильма Гинтс Зильбалодис заявил, что уже начал работу над следующим произведением, которое будет абсолютно новой историей. Создатель признался, что не хочет, чтобы его ассоциировали исключительно с мультфильмами о кошках.

Мы уже обсуждали проекты с участием животных, но мы ни к чему не пришли. Я не хочу, чтобы меня называли режиссёром, снимающим только фильмы о кошках. Поэтому я не собираюсь делать вторую часть «Течения». Мой следующий мультфильм будет чем-то оригинальным и в чём-то совершенно другим.

Зильбалодис не стал делиться подробностями своего нового проекта. Режиссёр отметил, что стремится рассказывать истории, которые нравятся не только ему самому, но и найдут отклик у массового зрителя.

«Течение» рассказывает историю кота, который просыпается в мире, погружённом под воду, где не осталось людей. Ему удаётся найти убежище на лодке вместе с другими животными, однако ужиться с ними оказывается ещё сложнее, чем преодолеть свой страх воды. Но каждому предстоит научиться жить с теми, кто отличается от них, и адаптироваться к новому дивному миру.